WRR: meer aandacht voor psychische gezondheid

„Stemmings- en angststoornissen gaan gepaard met een grote ziektelast, komen vaker voor bij mensen met een lagere sociaaleconomische status en worden in toenemende mate bij jongeren gesignaleerd”, aldus de raad in zijn brief ’Van verschil naar potentieel: een realistisch perspectief op de sociaaleconomische gezondheidsverschillen’.

De WRR stelt ook dat Nederlanders over het algemeen gezonder zijn geworden, maar dat de verschillen in gezondheid tussen de sociaaleconomische groepen nauwelijks zijn afgenomen en op een paar punten zelfs vergroot. De raad wil extra aandacht voor degenen met de grootste gezondheidsachterstand onder wie met name de minder welvarende mensen.

De raad wil bovendien dat er meer nadruk wordt gelegd op de gezondheid van de jeugd: zelfs van voor de geboorte tot en met het achttiende levensjaar.

Roken, overgewicht, ongezonde eet- en beweegpatronen en te uitbundig alcoholgebruik moeten onverminderd worden bestreden.