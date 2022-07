Veel emotie bij herdenking slachtoffers van MH17-ramp: ’17 juli heeft altijd een zwart randje’

Buitenland

Britse ex-rugbyspeler dood in hotel gevonden na ’uit de hand gelopen seksspel’

De Britse man (40) die dood in een hotelkamer in Italië is aangetroffen, blijkt de voormalige rugbyspeler Ricky Bibey. De 43-jarige vrouw die bij hem was, had snijwonden en kneuzingen. Ze waren volgens de politie in Florence vermoedelijk bezig met een uit de hand gelopen seksspel.