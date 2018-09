Opvolger Willie Dille bekend

Kruis stond op plek drie van de lijst tijdens de afgelopen verkiezingen, waar de partij twee zetels haalde. Kruis blijft naast het raadslidmaatschap actief als woordvoerder van PVV-voorman Geert Wilders.

„Ik ben vereerd het geweldige werk dat Willie Dille jarenlang voor Den Haag en de PVV heeft verzet, voort te gaan zetten”, zegt Kruis, die wel een dubbel gevoel heeft bij de opvolging. „Ik ben nog steeds verslagen door het overlijden van onze collega en woedend over de toedracht hiertoe. Daarnaast heb ik enorm veel zin om de komende jaren vanuit de raad alles eraan te doen om Den Haag weer Haags te maken.”

Henk Bres

Bekende Hagenaar Henk Bres, die bij de verkiezingen1800 voorkeursstemmen kreeg, zag er eerder vanaf om raadslid te worden en ging aan de slag als fractievertegenwoordiger van de PVV. Ook nu kiest hij niet voor een zetel in de raad.

„Ik en Corretje (zijn vrouw - red.) hebben het er wel over gehad tijdens onze vakantie in Oostenrijk”, zegt Bres. „Maar ik wil liever de mensen op straat helpen en niet urenlang vergaderen. Ik voel mij lekkerder bij het fractievertegenwoordigerschap.” De schok van het verlies van zijn collega Willie Dille is er nog altijd. „Het blijft een rotsituatie. Ik heb het er nog altijd moeilijk mee”, zegt Bres.