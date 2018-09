Ⓒ ANP

COLIJNSPLAAT - De Koninklijke Marechaussee heeft in de haven van het Zeeuwse Colijnsplaat een 47-jarige Griek aangehouden die van mensensmokkel wordt verdacht. In de zeilboot die de man had gehuurd, vond de marechaussee acht migranten. Waarschijnlijk waren het Albanezen.