Ierse premier wacht nog op telefoontje Johnson

De Ierse minister Michael Creed (Landbouw) stelde maandag dat in zijn ogen geen sprake is van een doelbewuste belediging. Hij zei bij omroep RTÉ dat achter de schermen „ongetwijfeld” al wordt gesproken over contact tussen de leiders.

Johnson heeft inmiddels al wel gebeld met meerdere andere westerse leiders, onder wie de Nederlandse premier Mark Rutte, de Amerikaanse president Donald Trump en de Canadese leider Justin Trudeau. Het is onduidelijk waarom de nieuwe Britse premier nog geen contact heeft gehad met de leider van buurland Ierland.