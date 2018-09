CU-leider: niet gechanteerd om dividendtaks

De oppositie, die uit Segers’ verdediging van zijn steun aan de meest omstreden maatregel van het kabinet opmaakte dat met name de VVD hem voor het blok zou hebben gezet, zou hem niet goed hebben begrepen. Oppositiepartijen als PVV, SP en PvdA bespeurden chantage, dreigementen en paniek in de regeringscoalitie. En concludeerden dat de argumenten voor de maatregel kennelijk „op zijn.”

Maar „van chantage is geen sprake”, stelt de leider van de kleinste regeringspartij. Hij had vrijdag op Facebook inderdaad geschreven dat „we rond de dividendbelasting nu voor dezelfde keus staan als vorig jaar: wel of geen kabinet.” Maar hij sprak toen „enkel en alleen” over de overwegingen van de ChristenUnie zelf. De partij vindt zélf dat zij zich aan de afspraak uit het regeerakkoord moet houden, ook al roept die alom verzet op.

„Wij hebben gekozen vóór kabinetsdeelname en vóór het regeerakkoord waar deze maatregel in staat”, zegt de CU-voorman. „Dat doen we omdat daarmee ook veel van onze idealen dichterbij komen. Een regeerakkoord is een geheel van politieke winst-, maar ook van verliespunten. Mijn woord aan dat geheel wil ik niet breken.”

Buitenlandse investeerders

Ook in Segers’ achterban stuit de maatregel op weerstand. De ChristenUnie voelde er al nooit wat voor, maar sommige leden wijzen er nu ook op dat de schatkist honderden miljoenen meer blijkt mis te lopen dan verwacht. Bovendien lijken zelfs de buitenlandse investeerders die het kabinet hoopte te charmeren, er niet erg van onder de indruk. Daardoor zou de ChristenUnie onder haar handtekening uit kunnen, menen kritische leden.