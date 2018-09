Rokende en huilende piloot oorzaak crash Nepal

Ⓒ REUTERS

KATHMANDU - Een kettingrokende en hevig geëmotioneerde piloot heeft de crash van een passagiersvliegtuig in Nepal veroorzaakt waarbij in maart 51 mensen omkwamen. In een onderzoeksrapport, dat nog niet officieel naar buiten is gebracht, staat dat de piloot meermaals moest huilen en snotteren tijdens de vlucht van US-Bangla Airlines.