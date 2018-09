In Arnhem mishandelde Hagenaar overleden

De hoogbejaarde man stond bij een bushalte bij het Rijnstate ziekenhuis te wachten. Om nog onbekende reden raakte hij in conflict met de inzittenden van een voorbijkomende auto. Toen de man het portier van de auto opende, reed de auto hard weg. De man kon niet meer op tijd loslaten en kwam ten val. Hij werd met letsel aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens De Gelderlander was er vlak daarvoor ook sprake van een handgemeen, waarbij de man enkele rake klappen zou hebben gekregen. De politie laat weten dat het onderzoek naar wat er is gebeurd, nog in volle gang is. Zo hebben zich drie getuigen van het voorval gemeld. Ook kunnen camerabeelden van nut zijn, aldus de woordvoerster.