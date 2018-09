Dertig dagen cel voor Kremlin-criticus Navalni

Navalni werd zaterdag bij zijn huis opgepakt in verband met het toch laten doorgaan van een betoging eind januari in Moskou, hoewel de autoriteiten geweigerd hadden daarvoor toestemming te geven. De tegenstander van president Vladimir Poetin wordt regelmatig in de boeien geslagen wegens zijn activiteiten tegen de regering.

Navalni zei maandag dat deze nieuwe veroordeling voor iets dat meer dan een half jaar geleden is gebeurd, puur bedoeld is om hem uit beeld te houden bij de geplande demonstratie op 9 september. De Russen gaan dan de straat op om hun afkeer te tonen van de verhoging van de pensioenleeftijd.