Blokhuis breekt lans voor omstreden RIVM-filmpje

Oncologen van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis reageerden ontsteld op het filmpje van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarin een vrouw uitlegt waarom ze niet meedoet aan de screening. De oncologen vinden juist dat het RIVM deelname moet promoten en dat het instituut met het filmpje te ver is doorgeschoten in het ’ongekleurd brengen’ van de mogelijkheid om eraan mee te doen.

De SP stelde Kamervragen over de kwestie. Staatssecretaris Blokhuis breekt echter een lans voor het RIVM. De CU-bewindsman vindt namelijk niet dat het RIVM erop gericht moet zijn de deelname aan het baarmoederhalskankeronderzoek zoveel mogelijk te bevorderen. „Dat is niet het primaire doel bij een bevolkingsonderzoek”, meent hij. Hij vindt dat ’voorop moet staan’ dat ’vrouwen op basis van goede informatie een weloverwogen keuze maken over het al dan niet meedoen aan het onderzoek’.

Inhoud filmpje

In het bewuste filmpje draagt een vrouw meerdere redenen aan om het gratis baarmoederhalskankeronderzoek links te laten liggen. Twintig jaar geleden deed ze al een keer mee en dat ervoer ze als ’vervelend’. Daarnaast zegt ze gezond te leven en geen wisselende contacten te hebben. Ook komt kanker in haar familie niet voor. „En had ik ook zoiets van, stel er wordt wat gevonden en er is wel iets? Dan moet je naar het ziekenhuis voor aanvullend onderzoek. Dat levert ook weer heel veel stress en onzekerheid op wat soms helemaal niet nodig is.” Voor haar voldoende reden om van de screening af te zien.

De argumenten van de vrouw worden in het filmpje niet weersproken. Wel benadrukt een RIVM-medewerkster aan het einde van de film dat het instituut het belangrijk vindt dat vrouwen zich goed informeren als ze een uitnodiging krijgen om aan het onderzoek mee te doen. Lees de folder, adviseert het RIVM.

Vraagtekens

SP’er Van Gerven plaatst, net zoals de oncologen, vraagtekens bij het onweersproken podium dat het RIVM aan de vrouw biedt. Hij maakt zich bovendien zorgen over de dalende deelname aan het baarmoederhalskankeronderzoek. Zoals het er nu naar uitziet deed het afgelopen jaar 5 procent minder vrouwen mee. Gevreesd wordt dat dit jaarlijks honderd extra doden oplevert.

De PvdA zit dat ook niet lekker. Kamerleden Ploumen en Van den Hul willen weten welke vrouwen het dan zijn die verstek laten gaan. Volgens Blokhuis valt een aantal subgroepen aan te merken. Het zijn vooral de jongste vrouwen die de oproep negeren, maar ook vrouwen ’met een lage sociaal economische status’, vrouwen met een ’migrantenachtergrond’ en vrouwen die ’een nare seksuele ervaring’ hebben gehad.

Over baarmoederhalskanker

Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Daarom nodigt het RIVM deze vrouwen uit voor een bevolkingsonderzoek. Zij krijgen elke vijf jaar een uitnodiging om zich gratis te laten testen.