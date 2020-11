‘In crisis is D66 partij van luxeproblemen’

Luister de nieuwe aflevering van Afhameren met Wouter de Winther hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts of Spotify:

Ze bespreken de verhoren over de toeslagenaffaire, die nu gaande zijn. Volgende week zijn de betrokken politici aan de beurt. De Winther ziet een opmerkelijke parallel met de bonnetjesaffaire. ,,En dit kan zeker weer gevaarlijk zijn voor bewindspersonen, ook omdat het verkiezingstijd is. Daarom krijgen ze vooraf trainingen.”

Dan de stijl van Geert Wilders. Hij maakt veel theater, ook nu weer als het gaat over thuiswerkende Kamerleden. Filmpjes met uitspraken van de PVV-leider worden massaal bekeken. De Winther: ,,Wilders is een hele goede politicus en ondanks dat veel van zijn collega’s zijn opvattingen niet delen, maakt hij wel indruk in Den Haag.”

Verder in de podcast Afhameren: hoe gaat het kabinet Nederlanders de komende maanden vaccineren? En maakt het VVD-idee om met een bepaalde vorm van dwang te werken kans?

En sommige senioren leden bij D66 zijn boos. De partij zou te weinig aandacht schenken aan de ouderen. ,,Het valt wel echt op dat er steeds gedoe is over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer,’’ stipt De Winther aan. ,,Het gaat er dan over of alle groepen wel goed vertegenwoordigd zijn. D66 richt zich steeds op luxeproblemen, terwijl het land in een crisis zit.”