Spike Lee is bozer dan ooit

Er zijn twee soorten kunstenaars volgens Spike Lee: ,,Zij die gaan voor de schoonheid en zij die gaan voor de boodschap.” Ⓒ REUTERS

Na zijn laatste commerciële hit Inside man (2006) werd het wat stiller rond Spike Lee. De verkiezing van Donald Trump als president van de Verenigde Staten gaf de geëngageerde regisseur echter munitie voor een explosieve comeback. Zijn nieuwe film BlacKkKlansman – donderdag in de bioscoop – is een rake aanklacht tegen ongelijkheid, racisme, haat en ’die klootzak in het Witte Huis’. „Ik moet Amerika blijven wakker schudden.”