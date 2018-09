De jacht op wereldrecords

Voor de Goudse stroopwafel met een diameter van 2,5 meter was zestig kilo deeg en vijftien kilo stroop nodig. Ⓒ Foto ANP

De Amerikaan die 910 ballonnen opblies in een uur, de hond die in Peru onder de benen van dertig mensen skateboardde of wat te denken van de Duitser die 26 bierpullen tegelijk tilde? Sinds 1955 zijn er al heel wat opmerkelijke records bijgehouden door Guinness World Records. Dinsdag verschijnt de nieuwste editie van het boek.