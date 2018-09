De boel dreigt dicht te slibben

Het apparaat waarmee gemeten wordt. Ⓒ Rijkswaterstaat

Delfzijl - Als er niets gebeurt, dreigt het Eems-estuarium letterlijk dicht te slibben. Dat betekent dat troebel water nog troebeler wordt en leven in het water uiteindelijk niet meer mogelijk is. Om die reden is Nederland samen met Duitsland een grootschalig veldonderzoek naar deze blubberige drek gestart.