Woning Emmen ingepakt wegens boktorlarven

Om de insecten uit de woning te krijgen is een giftig gas gebruikt. Ook het schuurtje in de tuin werd meegenomen in het proces. Omwonenden mogen voorlopig niet in hun tuin komen, schrijft RTV Drenthe.

Boktorren zijn niet gevaarlijk, maar de larve eet hout en kan zo een gevaar worden voor de constructie van gebouwen. Volgens de regionale nieuwssite komt er donderdag een einde aan het vergassen van de boktorlarven. Naar alle waarschijnlijkheid zal donderdag het doek weer worden verwijderd.