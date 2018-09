Verkeersminister Italië pakt wegbeheerders aan

Toninelli overweegt private tolwegen te nationaliseren. Als voorbeeld noemde hij Nederland. „Er zijn andere systemen in Europa die naar onze mening beter functioneren dan het onze. In Duitsland, Nederland en België zijn de snelwegen van de staat en deels gratis. In Italië daarentegen heeft men besloten ze te privatiseren (...) zonder voldoende concurrentie.”

De ingestorte brug in Genua wordt geëxploiteerd door Autostrade per l’Italia, dat in handen is van de familie Benetton. Toninelli verwijt de exploitanten dat ze miljarden hebben opgehaald aan tolgeld, maar dat amper iets is teruggevloeid naar de wegen.