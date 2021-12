Dit jaar laten liggen in trein: grasmaaier en grote televisie

„Opmerkelijk was dit jaar ook de proeve van het regeerakkoord die in de trein is gevonden. De vinder bracht deze echter naar een ander soort bureau voor gevonden voorwerpen”, aldus de NS, doelend op het document dat ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers dit jaar liet liggen in de trein. Daar werd het gevonden door iemand, die het doorspeelde aan de Volkskrant.

In totaal werden er zo’n 40.000 voorwerpen op de stations of in treinen gevonden. Een jaar eerder waren dat er ongeveer 30.000. Dat zijn er een stuk minder dan voor de coronacrisis: in 2019 ging het bijvoorbeeld om meer dan 100.000 spullen. Verloren voorwerpen kunnen via een digitaal formulier worden opgegeven. De kans dat die bij de eigenaar terugkomen is het grootst binnen vijf dagen na verlies, aldus de NS.

Tussen de gevonden spullen van dit jaar zitten ruim 120 knuffels. De NS probeert deze week de knuffels weer met hun eigenaren te herenigen. De vervoerder plaatst onder de hashtag #weekvandeverlorenknuffel via Instagram, Twitter en Facebook foto’s van onder anderen Izzy de IJsbeer Danny de Dino, Petra de Poedel, Churandy de Cheetah en Katja het Konijn.