Verdrinkingsdood peuter (3) in zwembad vakantiepark Herkenbosch ‘een zeer spijtig ongeval’

Daarom volgt er ook geen nader onderzoek. Verder doet de politie geen mededelingen, uit piëteit met de familie.

Geschokt

Burgemeester Monique de Boer van Roerdalen meldt in een eerste reactie aan de Limburger diep geschokt te zijn over het voorval. Ze betuigt haar oprechte medeleven aan de nabestaanden. „Het is een dramatische en verschrikkelijke gebeurtenis”, aldus de burgemeester.

Benadrukt wordt dat het hier gaat om een ’absoluut ongelukkige samenloop van omstandigheden’. Het zwembad van Huttopia, dat pas sinds 30 juni open is, zou voldoen aan alle eisen en regels die aan zwembaden worden gesteld. Toezichthouder Raymond Franssen van de provincie Limburg bevestigt dat. „Het is een zeer spijtig ongeval, maar de ondernemer voldeed aan alle regels. Op 11 augustus hebben we dat bij de formele oplevering gecontroleerd. De openstelling van het zwembad bij Huttopia is door ons begeleid”, zegt Franssen.

Tweede incident

Het is al de tweede keer in korte tijd dat er een incident plaatsvindt in het zwembad van Huttopia. De politie en de gemeente Roerdalen bevestigen dat. Op 30 juli kwam ook al een kind in de problemen. In het ziekenhuis bleek dat kind geen letsel te hebben opgelopen.