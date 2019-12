Zes minderjarigen aangehouden in Duindorp

Verslaggever Tanja Verkaik was in Duindorp en deed verslag via Twitter. Haar tweets lees je terug onderaan dit artikel.

Het was maandagavond opnieuw onrustig in de Haagse wijk Duindorp. Een groep jongeren trok voor de vierde avond op een rij door de straten van de Haagse volksbuurt. De relschoppers staken losse dingen in de wijk in brand en ook wat puin voor de leegstaande Pniëlkerk vatte vlam nadat vandalen het in de fik staken.

Toen een auto met hoge snelheid voorbij reed, trok een agent een vuurwapen, maar er is niet geschoten, zei een woordvoerster van de politie. Ook werd er met zwaar vuurwerk gegooid.

De politie was maandagavond met veel mankracht aanwezig en ook de ME was weer opgetrommeld. Boven de wijk hing een helikopter van de politie. Enkele straten werden afgesloten, onder meer om te voorkomen dat nog meer relschoppers van buitenaf de wijk in konden komen.

Penetrante brandlucht

De raddraaiers waren veelal gekleed in zwart en droegen capuchons over hun hoofd. Ze gooiden met stenen in de richting van de agenten die beschermende schilden voor zich droegen. In de wijk hing een penetrante brandlucht.

Sinds de Duindorpers zelf afgelopen vrijdag de stekker uit het vreugdevuur voor de oudejaarsavond trokken is het al onrustig in de buurt. Zo werden zondagavond dertien mensen opgepakt, waaronder een 9-jarig jongetje dat een molotovcocktail bij zich had. Een leegstaande snackcar brandde volledig af en het bushokje op het Tesselseplein, midden in de wijk, werd helemaal kapot geslagen.

Waarnemend burgemeester Johan Remkes liet maandag weten het gedrag in de wijk onaanvaardbaar te vinden en passende maatregelen te zullen nemen. De jongeren zijn boos omdat de regelgeving voor de vreugdevuren in hun ogen veel te streng is geworden.