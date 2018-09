'PSV mag geen hinder hebben van politieactie'

Jorritsma benadrukt dat hij begrip heeft voor het protest van de politie. Ⓒ ANP

EINDHOVEN - Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven wil niet dat bezoekers van de voetbalwedstrijd PSV - BATE Borisov last hebben van de cao-actie die de politie woensdagavond voorafgaand aan het duel gaat houden. In een persverklaring laat Jorritsma weten dat hij de politiebonden heeft geïnformeerd over de voorwaarden waaronder ze in Eindhoven mogen actievoeren.