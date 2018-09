Castellterçol - Duizend kilometer te voet in bosrijk en bergachtig gebied. Het is de vraag of Jos Brech daadwerkelijk zoveel heeft gelopen op zijn vlucht voor politie en justitie. Zeker is dat de verdachte van de moord op Nicky Verstappen, die zondag werd gearresteerd in Spanje, een bizarre tocht achter de rug heeft.