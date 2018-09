’We willen hem in de ogen kijken!’

„De familie heeft mij laten weten dat zij de verdachte beslist willen aankijken”, vertelt De Vries, nadat zondag bekend werd gemaakt dat Brech in het Spaanse dorp Castelltercol was aangehouden na een vlucht die maanden duurde, en die hem vanuit Frankrijk naar het Catalaanse deel van Spanje leidde.

„Wanneer, waar en hoe ze hem in de ogen kijken zal de toekomst leren, maar ze willen antwoord op hun vragen en daar hoort bij dat zij de verdachte willen zien”, vervolgt de misdaadverslaggever, die in de voorbije twee decennia veel aandacht aan de zaak-Verstappen heeft besteed. „Berthie en Peter, de moeder en vader van Nicky, willen weten wat er in de laatste uren van hun zoon is gebeurd.”

