Gepensioneerde Ine (64) terug voor klas

Directeur Kees Spee is maar wat blij met invaljuf Ine. „Niemand wil een pabo-student die nog geen diploma heeft.” Ⓒ Aldo Allessie

Nijkerk - Op de eerste dag dat ’regio midden’ de schooldeuren weer opent, prijkt de Nijkerkse Prins Willem-Alexanderschool op de website ’lerarentekortisnu.nl’. Voor groep 1/2 is er geen juf of meester: de leerkracht was voor de vakantie al ziek en blijkt dat na de vakantie nog steeds. De uitkomst: juf Ine Pleiter, eigenlijk al met pensioen.