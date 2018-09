’Dna-spoor alleen is niet genoeg voor veroordeling’

Dat stelt strafrechtadvocaat Richard van der Weide, die onder meer optreedt als raadsman van de familie van Pim Fortuyn. „Hij wordt door velen al als dader beschouwd, maar inderdaad, alleen een dna-spoor is in beginsel onvoldoende”, benadrukt Van der Weide. „Er is meer nodig om tot een veroordeling te komen. Wat is het voor dna-spoor, waar is het aangetroffen en wat voor conclusies kun je eraan verbinden? En wat zegt dat over de betrokkenheid bij de dood van Nicky Verstappen? Veel zal afhangen van de kwaliteit en kwantiteit van het steunbewijs en de houding van de verdachte.”

Dat houdt in dat als Brech – op het moment dat hij vanuit Spanje aan Nederland is uitgeleverd – zich beroept op zijn zwijgrecht, het nog een hele klus kan worden om hem lang achter de tralies te krijgen.

Vooralsnog werkt de verdachte wel mee. Hij gaf vroeg na zijn aanhouding al aan gebruik te willen maken van consulaire bijstand van de Nederlandse ambassade, een recht dat iedere staatsburger heeft, waarop werknemers van de diplomatieke post in contact met hem traden.

Vervolgens gaf hij gisteren al meteen aan geen bezwaar te maken tegen zijn geplande uitlevering aan Nederland, waarmee in ieder geval een langlopende procedure om hem naar ons land te halen wordt voorkomen. In principe zou hij al in enkele dagen kunnen aankomen.

Overgebracht naar streng beveiligd gevangeniscomplex

De 55-jarige Limburger werd gisteren overgebracht naar het streng beveiligde gevangeniscomplex in Sabadell. Vanuit de cel werd hij in de loop van de dag door de politie overgebracht naar het stadje Granollers, waar hij werd voorgeleid.