Seksschandaal legt burgeroorlog in het Vaticaan bloot

Paus Franciscus tijdens zijn bezoek aan Ierland.

Paus Franciscus zorgde voor verbijstering bij de meevliegende journalisten tijdens de terugreis van Dublin naar Rome. Het document, waarin de voormalige pauselijke nuntius van Washington Dario Viganò paus Franciscus oproept op om te stappen omdat hij seksueel misbruik door de Amerikaanse oud-kardinaal Theodore Mc Carrick in de doofpot zou hebben gestopt, kwam ter sprake. „We gingen ervan uit dat de paus zou zeggen wat er wel of niet waar was van de beschuldigingen. Maar dat gebeurde niet. De paus zei ons dat we het document zelf goed moesten lezen en dan zelf tot de conclusies moesten komen. Onbegrijpelijk”, aldus Franca Giansoldati van de Romeinse krant Il Messaggero.