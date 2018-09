Hoogspanning in Drentse dorpjes door zendmast

Imker Dorus Liefting is niet tegen zendmasten. „Maar zet ze op de goede plek neer”, stelt de bijenhouder. Ⓒ foto Jos Schuurman

WATEREN - Inwoners van de dorpjes Wateren en Zorgvlied (gemeente Westerveld) maken zich boos over de geplande komst van een tientallen meters hoge KPN-mast bij de pittoreske ’entree’ van de Drentse plaatsjes. Volgende week buigt de gemeenteraad zich er over. KPN zegt de bereikbaarheid in de gemeente op te willen peppen.