Derde verdachte beschieting Panorama gepakt

Na uitgebreid rechercheonderzoek kwam deze man in beeld. De vermeende schutter is dinsdagochtend vroeg op weg naar zijn werk aangehouden. De verdachte zit in volledige beperkingen. Hij heeft alleen contact met zijn raadsman en de politie verstrekt niet meer informatie.

De recherche stelde na forensisch onderzoek vast dat op donderdag 21 juni rond 23.00 uur een pand aan de Teleportboulevard – waar onder meer de redactie van het blad Panorama zetelt – was beschoten met een antitankwapen. Het pand waarin meerdere bedrijven zijn gevestigd raakte hierdoor zwaar beschadigd.

Voorbijgangers bekijken de plek waar een kantoorpand is beschoten met een antitankwapen. Ⓒ ANP

Een arrestatieteam hield de volgende ochtend, woensdag 22 juni een 41-jarige man uit Woerden aan op verdenking van betrokkenheid bij deze beschieting. Deze man, eveneens lid van de Caloh Wagoh Main Triad, is de president van de chapter Silencio, afdeling Woerden. Op maandagavond 9 juli hield de politie een 25-jarige man uit Rotterdam aan in verband met deze zaak. Deze beide mannen zitten nog in voorarrest.

Ook de aanslag op het pand van De Telegraaf op maandag 26 juni 2018 is nog in onderzoek.