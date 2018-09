Verdachte zaak-Nicole van den Hurk zag seks als ’boodschappen doen’

De 51-jarige Jos de G. had er gisteren bij de start van het hoger beroep in de zaak rond de verkrachting en dood van Nicole van den Hurk (15) in het gerechtshof in Den Bosch grote moeite mee om zichzelf onder controle te houden.

De rechtbank veroordeelde Jos de G. in 2016 tot een gevangenisstraf van vijf jaar voor de verkrachting van het meisje op 6 oktober 1995. Haar met coniferentakken bedekte lichaam werd pas zes weken later gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. Dat Jos de G. Nicole ook doodde, vond de rechtbank niet bewezen.

Seksueel misbruik

Zowel Jos de G. als het Openbaar Ministerie ging tegen het vonnis in hoger beroep. Jos de G. omdat hij volhoudt dat hij niks te maken heeft met de dood en het seksueel misbruik van Nicole. Het OM omdat het daarvan wel overtuigd is.

’Boodschappen’

Voor de familie van Nicole staat wel vast dat Jos de G. degene is die een eind aan het leven van hun vrolijke puberdochter maakte. Vader Ad van den Hurk verborg zijn minachting niet voor Jos de G., die hij consequent „dat wezen” noemde. Volgens Van den Hurk heeft Jos de G. het recht niet om boos te zijn en te klagen over zijn lunchpakket. „Hoe denkt hij dat zijn slachtoffers zich voelen? Mijn dochter is dood omdat bij hem de stoppen weer eens doorsloegen. Omdat hij weer ’boodschappen ging doen’”, aldus Van den Hurk, die daarmee verwees naar de opmerking van Jos de G. dat in de periode van Nicoles dood seks voor hem hetzelfde was als boodschappen doen.

Geen bloedverwant

Volgens Van den Hurk is en blijft Jos de G. gevaarlijk en moet hij levenslang worden opgesloten. Stiefmoeder Jolanda van der Weijden vertelde het hof hoe ze zich jarenlang een nummer voelde in de rechtbank. Nicole groeide bij haar op, maar van de rechtbank mocht ze niet spreken omdat ze geen bloedverwant was. „Ik voelde me ontkend als moeder.”

De vindplek van het lichaam van Nicole van den Hurk. Op 22 november 1995 werd haar lichaam gevonden. Ⓒ ANP

Jos de G., die twintig jaar na de dood van Nicole werd aangehouden, blijft ontkennen dat hij het meisje heeft gedood. Als hij seks met haar heeft gehad, dan was dat vrijwillig, zei hij tegen het hof. „Maar ik kan het me niet herinneren. Ik had seks met zo veel vrouwen.”

Schaamhaar

Zijn dna is aangetroffen in een schaamhaar op de jas van Nicole, en in een sperma-mengprofiel. Zelfmedelijden en woede wisselden elkaar gisteren in een rap tempo af bij Jos de G. Hij klaagde over zijn falen als vader van zijn zoontje, het overlijden van zijn vader tijdens zijn detentie, de geboorte van een kleinkind waar hij ook al niet bij kon zijn en de diefstal van zijn auto. „Onschuldig vastzitten is een nachtmerrie.”

Zijn boosheid richtte zich vooral op het Openbaar Ministerie, dat volgens De G. niet zoekt naar de waarheid, maar hem koste wat het kost achter de tralies wil houden. Vandaag komt het OM met de strafeis.

