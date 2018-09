Inkomende vluchten Schiphol nog vertraagd

„Normaal landen er 34 vluchten per uur per baan, nu zijn dat er dertig”, zegt een woordvoerder van LVNL. Vertrekkende vluchten worden wel volgens schema afgehandeld.

De storing in het backup-communicatiesysteem, die maandag begon, wordt veroorzaakt door een breuk in een kabel buiten het gebouw van de luchtverkeersleiding. Volgens de woordvoerder is de gebroken kabel intussen opgespoord en wordt hard gewerkt aan het herstel. De kabel raakte zwaar beschadigd bij werkzaamheden. Hoe lang de beperking voor inkomende vluchten nog duurt, kon hij niet zeggen.

Op 15 augustus kampte het vliegverkeer ook met een storing bij de luchtverkeersleiding. Maar daar heeft deze storing niets mee te maken.