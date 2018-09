Assistente probeert gynaecoloog te vermoorden

De assistente is de Portugese Telma Couto Garcia die tot voor kort met de Belg getrouwd was.

Het stel was tijdelijk uit elkaar, maar Telma was met haar minnaar teruggekomen om af te rekenen met haar ex. Ze stond plotseling voor de deur van zijn flat in Zwitserland. De medisch specialist was blij haar te zien om een en ander uit te praten.

Rattengif

Maar toen de deur openging, werd de Belg onder dwang van een pistool gedwongen een flesje met een onbekende cocktail, aangelengd rattengif, leeg te drinken. „Ik was doodsbang, maar ik dronk om niet te sterven”, vertelt de man in Het Nieuwsblad.

Omdat de twee het op een zelfmoord wilden laten lijken, probeerden ze ook de polsen van de gynaecoloog door te snijden.

Uiteindelijk wist de man zich met zijn laatste krachten los te worstelen en van het balkon te springen. Een buurman belde de politie.

Opsporingsbericht Interpol:

De voortvluchtige Telma, die zelf ook arts was, is in Brazilië opgepakt en weer uitgeleverd aan Zwitserland waar de moordpoging zich heeft afgespeeld. Een rechter heeft haar nu veroordeeld tot dertien jaar cel.

Achteraf blijkt dat het de vrouw vooral om het geld van de Belg te doen was. Ze hoopte ook een levensverzekering uitbetaald te krijgen na de ’zelfmoord’.

Verliefd

Het stel leerde elkaar in 2012 in een Zwitsers ziekenhuis kennen. Telma was arts in opleiding, de gynaecoloog begeleidde haar. De twee werden verliefd en trouwden al snel. Toen ze geen baan kon krijgen als specialist, kwamen er spanningen in het huwelijk en wilde zij naar Brazilië verhuizen. Nog geen drie maanden na het trouwfeest was het huwelijk alweer over.

De Belgische arts is volledig hersteld. Hij is blij met de veroordeling van zijn ex. De gynaecoloog is nog wel bang voor de minnaar van zijn ex, die nog steeds vrij rondloopt.