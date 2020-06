Koning aanwezig bij aangepaste viering Veteranendag

Vier veteranen werden in de Ridderzaal ontvangen door de voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer, premier Mark Rutte, minister van Defensie Ank Bijleveld, Commandant der Strijdkrachten Rob Bauer en de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Frank van Sprang.

Nederland telt ongeveer 110.000 veteranen. Om deze mannen en vrouwen te eren, paraderen normaal gesproken delegaties van veteranen eind juni door het Haagse centrum. Ook zijn er dan bijeenkomsten en demonstraties van legeronderdelen op het Malieveld. Nu dergelijke massale bijeenkomsten door corona niet plaats kunnen vinden, is gekozen voor een bescheiden bijeenkomst.

De Veteranendag wordt sinds 2005 georganiseerd. De dag wordt standaard gehouden op of rond 29 juni, de verjaardag van de in 2004 overleden prins Bernhard.

Bijleveld maakte ter gelegenheid van Veteranendag bekend dat haar ministerie ook volgend jaar de Invictus Games in Den Haag zal ondersteunen. Dit jaar konden die vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In 2021 vinden ze plaats op de Sportcampus Zuiderpark. De precieze data moeten volgens de minister nog bekend worden gemaakt.

De Invictus Games is een internationaal sportevenement voor militairen en oud-militairen die door hun werk ziek zijn geworden of mentaal of fysiek gewond zijn geraakt. Initiator van de spelen is de Britse prins Harry.