Asielzoekers belanden in krokodillenmoeras

De Australische autoriteiten troffen de verlaten boot aan op het strand van ten noorden van Cairns.

Bij een zoekactie in de mangrovebossen in de buurt werden vijftien Vietnamese bootvluchtelingen aangetroffen, maar er zwerft nog een onbekend aantal bootvluchtelingen in het gebied rond. Volgens de plaatselijke burgemeester Julia Leu „hebben de vluchtelingen zichzelf in groot gevaar gebracht in een berucht krokodillengebied.”

Abonneer je op onze nieuwsbrief en krijg elke dag de mooiste verhalen in je mailbox!