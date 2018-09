Petalo’s laten na vertrek troep achter

Vorige week probeerde de 62-jarige pater familias van de Petalo’s via de rechter af te dwingen dat hij en twee van zijn kinderen met drie caravans mochten blijven staan op de Noordzeeweg. De gemeente had ze gesommeerd voor het eind van deze week te vertrekken op last van een dwangsom.

43 jaar

De familie woont volgens eigen zeggen al 43 jaar in en rond Amsterdam. De voorouders liggen begraven op de Oosterbegraafplaats en kinderen en kleinkinderen wonen in de stad. Petalo senior vond dat hij recht had om in Amsterdam te wonen op zijn eigen wijze. Maar tijdens de rechtszaak kwam duidelijk naar voren dat de gemeente onder geen beding meer illegale bewoning gedoogt. Daarvoor is de woningnood in de stad simpelweg te groot.

Huurachterstand

De gemeente kon volgens de rechter ook niet langer verantwoordelijk worden gehouden voor de huisvesting van de woonwagenfamilie. Eerder had Petalo senior een huurovereenkomst met de gemeente op de Riekerweg. De gemeente zegde die eenzijdig op na een huurachterstand van meerdere familieleden. Petalo vertelde tijdens de rechtszaak dat de gemeente hem daar onterecht liet vertrekken.

Illegaal

De Petalo’s verplaatsten zich vervolgens met drie caravans naar het havengebied. Daar woonde de familie een jaar lang illegaal zonder water en elektriciteit.

Als uitkomst van het kort geding bepaalde de rechter dat de gemeente het recht aan de zijde heeft om de woonwagenbewoners ook van de Noordzeeweg te verwijderen. De gemeente had het liefst gezien dat de rechter de Petalo’s ook een dwangsom van 15.000 euro zou opleggen als zij niet zouden vertrekken, maar zover wilde de rechter niet gaan.

Dat was overigens ook niet nodig, want de familie vertrok afgelopen weekeinde uit eigen beweging. Waar zij naartoe zijn, is niet bekend. Alleen een hoop huisraad bleef achter op de plek.

