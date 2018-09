Hitsige dolfijn valt badgasten lastig

Hij komt dichtbij, schuurt in staat van opwinding tegen de badgasten aan en hij heeft zelfs een meisje het water uitgeduwd met zijn snuit. De burgemeester van het plaatsje, aan de baai van Brest, heeft vanwege de veiligheid besloten zwemmen te verbieden als Zafar in de buurt is.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik