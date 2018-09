Ambassade verbiedt asielroute via toeristenvisum

Maksim en Dennis Andropov zouden vanmiddag terugkeren op Schiphol. De ambassade heeft ze echter geen visum gegeven. Dat zegt hun moeder Olga tegen Omroep Gelderland.

De twee jongens werden begin juli uitgewezen naar Oekraïne. Het gezin Andropov woonde 17 jaar in Nederland. En evenlang procedeerden ze om hier te mogen blijven. Na alle verloren rechtszaken moesten de kinderen terug.

Een advocaat had een manier gevonden om ze toch weer terug te halen: met een toeristenvisum van drie maanden. Maksim en Dennis zouden verblijven bij een oom en tante in Amersfoort. De basis- en middelbare school in Culemborg, waar de jongens op zaten, hadden beiden aangegeven dat de twee welkom zijn.

De twee kinderen zouden alleen hebben moeten reizen, want hun ouders hebben na alle verloren procedures een inreisverbod in de Europese Unie.

