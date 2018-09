Voetstappen op balkon niet per se van Ivana

Sterker nog: het bleef compleet onduidelijk of de afdrukken überhaupt van Ivana waren. Ze zouden van iedereen kunnen zijn geweest, bleek vandaag tijdens de getuigenis van forensisch rechercheur Yam Tze Yong. Hij kon niet met zekerheid zeggen of de voetstappen van één individu afkomstig waren, of van verschillende.

Meerdere bezoekers

De rechercheur verklaarde dat hij pas een week na Ivana’s dood sporenonderzoek deed op het balkon. In de tussentijd waren verschillende mensen nog in het appartement geweest omdat het voormalige huis van de Johnsons niet was afgezet. In elk geval hun dochtertje, de poetsvrouw en verschillende rechercheurs hebben het appartement nog bezocht. Yong verklaarde dat er wel dna-onderzoek was gedaan naar één voetafdruk, maar hij wist niet wat de resultaten van het onderzoek waren.

Sankara Nair, de advocaat van de familie Smit, vroeg de getuige vanochtend daarom of het ook mogelijk was dat de voetstappen bewust werden aangebracht door iemand anders. Nair vroeg de getuige: ,,Is het bijvoorbeeld mogelijk dat de voetstappen afkomstig zijn van iemand die iets heel zwaars droeg?”, waarmee hij doelde op Ivana’s lichaam.

Bekijk ook: Patholoog trekt woorden over doodsoorzaak Ivana Smit in

Bekijk ook: Patholoog lijnrecht tegenover Van de Goot

Geen schoenbescherming

Daarnaast was de advocaat verbolgen over het politieonderzoek dat in zijn ogen gebrekkig was gedaan. ,,Waarom droeg de politie geen beschermende hoesjes om hun schoenen toen ze sporenonderzoek deden? En waarom werd niet het hele balkon onderzocht op voetafdrukken, naar sporen die wellicht onzichtbaar waren voor het blote oog?”

De rechercheur in het getuigenbankje bleef stil. Na aandringen van de advocaat zei hij dat het politiewerk grotendeels goed was gedaan. Oom Fred Agenjo Weinhold, die namens de familie het woord voert: ,,De agent heeft gedaan wat hem is opgedragen, maar het heeft niets concreets opgeleverd. De voetstappen konden niet eens gemeten worden, en zelfs niet aan een of meerdere personen worden toegeschreven. Nair heeft de expert in zijn kruisverhoor weer op al zijn tekortkomingen en zijn broddelwerk gewezen, en dat was het.”

Yongs getuigenis maakt deel uit van het onderzoek naar de dood van Ivana Smit in de rechtbank van Kuala Lumpur. Een rechter beoordeelt na afloop of er genoeg reden is om alsnog een strafrechtelijk onderzoek te openen. Momenteel is Ivana’s dood door de politie geclassificeerd als ‘Sudden Death’.

Bekijk ook: Grote verschillen in bevindingen pathologen over Ivana