Moordende gamer wilde nooit in bad

Zijn moeder Elizabeth vertelt in de New York Post dat ze altijd schreeuwende ruzie hadden. David ging niet naar school. Verder weigerde hij in bad te gaan waardoor hij waarschijnlijk een uur in de wind stonk. En als zijn moeder voor de zoveelste keer zijn gameconsole in beslag had genomen, liep hij de hele dag rondjes in huis, zo schrijft de krant.

Op 13-jarige leeftijd gingen zijn ouders uit elkaar. David bleef bij zijn moeder wonen. Hij belde ooit met 112 omdat zijn spelletjes weer eens in beslag genomen waren. Ook sloeg hij een gat in de muur van de slaapkamer van zijn moeder omdat ze de controllers had verborgen.

Maar ook Elizabeth nam vaak contact op met de politie. In 2010 belde ze met de noodkreet dat ze werd aangevallen door David. In totaal kwamen agenten wel twintig keer langs.

De gameverslaafde werd uiteindelijk twee keer psychiatrisch behandeld.

David, die gamede onder de naam ’Bread’ en ’Sliced bread’ schoot zondag twee mensen dood tijdens een game-toernooi in Jacksonville. Elf mensen raakten gewond.