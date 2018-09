Felle uitslaande brand op Polencamping

De brandweer werd rond 00.30 uur gealarmeerd. Tot in de verte waren flinke rookwolken te zien. Ter plaatse aangekomen bleek dat op het campingterrein een houten chalet in lichterlaaie stond.

De politie wist voor aankomst van de brandweer de bewoners in veiligheid te brengen en aan de hand van de gegevens te controleren of er niemand meer in het object aanwezig was.

Het is nog niet duidelijk was de precieze oorzaak is geweest van brand in het chalet.

’De Polencamping’

Camping de Heidehoek wordt veelal bewoond door arbeidsmigranten en wordt door omwonenden ook wel ’de Polencamping’ genoemd.

Op de camping zijn in het verleden al verschillende branden geweest. Mei 2010 ontstond er brand in een stacaravan, maar bleef de schade beperkt. Een maand later in juni 2010 brandde een stacaravan volledig af. Bij die brand raakten twee mensen gewond. In april 2014 zorgde brand in een bankstel er voor dat een houten chalets door rook en water, zware schade op liep.

Enkele maanden later, in juli 2014, was er een steekpartij op de camping.