Onderzoek naar gewonde bij spyshop Amsterdam

De politie bekijkt de omstandigheden waaronder de man is aangetroffen. Hoe hij er aan toe is, is niet duidelijk. Wel is een traumahelikopter ingezet.

Werknemers van omliggende bedrijfjes zeggen niks gehoord of gezien te hebben. Bij Spycity is onder meer afluisterapparatuur te koop. De winkel was niet bereikbaar voor commmentaar.

De Moezelhavenweg (archieffoto) waar de politie een gewonde man in de buurt van Spyshop Spycity vond Ⓒ Streetview

Volg onze verslaggever Mick van Wely ter plaatse:

Via Burgernet wordt een oproep gedaan:

Later meer

Abonneer je op onze nieuwsbrief en krijg elke dag de mooiste verhalen in je mailbox!

Bekijk ook: Spyshop moet ID vragen