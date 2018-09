’Verplichting buiten proportie’

De verplichting is gericht op mensen die niet verdacht zijn en ik vind deze verplichting buiten iedere proportie in een beschaafd land. Ik heb alleen begrip voor de verplichting bij mensen die verdacht orden van moord of een ander zwaar misdrijf. Verdere discussie lijkt mij zinloos en wakkert slechts het ’sentiment’ aan. Dat minister Grapperhaus de mogelijkheid zou willen openhouden, is een teken van volledige incompetentie.

A. R. Girbes sr.