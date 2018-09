’Dna-bank lost niet alles op’

Door zo’n dna-bank zou elk zedenmisdrijf in no-time zijn opgelost volgens de voorstanders. Ik heb het idee dat dat wel eens zou kunnen tegenvallen. Misschien is het een beter idee om bij andere landen te informeren hoe zij deze verschrikkelijke wandaden aanpakken en bestraffen. In ieder geval zal onze regering daardoor een veel beter inzicht krijgen, wat hard nodig is.

Kees Loef, Muntendam