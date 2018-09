Met minder kilo’s lagere ticketprijs

In de tijd dat ik over de wereld voer op koopvaardijschepen moest ik meerdere keren een schip achterna vliegen om soms maanden later thuis te komen. Ik mocht 20 kilo bagage meenemen en dat was ruim voldoende.

Ondergoed, werk- en vrijetijdskleding voor aan boord en wat extra nette kledingstukken om te passagieren in havenplaatsen. Ik begrijp dan ook helemaal niets van luchtreizigers die denken voor drie weken vakantie de garderobe van een compleet toneelgezelschap met zich mee te moeten zeulen.

Denk eraan dat een vliegtuig tegenwoordig zomaar 250 passagier de lucht in moet tillen. Als daar p.p. nog eens 20 kilo bagage bijkomt, moet nog eens 5000 kilo doodgewicht mee de hoogte in. Elke kilo kost extra brandstof. Denk eens aan de extra CO2-uitstoot of aan al die arme zielen op de grond die bij de luchthaven wonen en extra herrie moeten verduren. Elke kilo is er een. Dus als je niet wil dat Ryanair die doorberekent, vlieg dan met Easyjet of KLM. Of vlieg eens met Pakistan Airways en vraag je dan eens af waarom vliegprijzen uit de lengte of de breedte moeten komen.

Kees Lemmens, Huissen