Opnieuw hommeles bij 50Plus

Dat het alles behalve koek en ei is, laat Richard de Mulder weten, voorzitter van het wetenschappelijk bureau. Hij stuurde een brief aan 50Plussers waarin hij stelt dat Dales de denktank aan de kant schuift omdat deze te kritisch zou zijn. ,,Hij vindt ons te eigenwijs. Dales heeft liever dat het Wetenschappelijk Bureau van 50Plus als pinautomaat fungeert om onderzoekjes en peilingen voor de partij te betalen, dan dat wij onafhankelijk kunnen opereren.”

Dales laat in een reactie aan De Telegraaf weten dat dit volgens hem helemaal niet het geval is. Het klopt weliswaar dat hij niet door een deur kan met het wetenschappelijk bureau en opnieuw wil beginnen met een nieuwe ploeg, maar de redenen die De Mulder aandraagt herkent hij niet. „Ik ben ontzettend verbaasd. Ik begrijp niet wat hem bezielt.”

Volgens Dales spraken hij en De Mulder anderhalve week geleden af dat het roer om moest. „We waren het eens dat het beter kan. Het wetenschappelijk bureau moet naar een hoger plan, met nieuwe mensen, in een nieuwe constellatie.”

Dat voornemen had volgens Dales verschillende redenen. Belangrijk was dat het niet boterde tussen de denktank en veel andere geledingen in de partij, stelt de partijvoorzitter. „Er was over en weer veel narrigheid. Ik wilde dat rigoureus uitroeien, die narrigheid.”

Dales geeft aan dat hij daarnaast de kwaliteit van de denktank benedenmaats vond. „In het eigen profiel van het bestuur staat dat er mensen in moeten zitten met een breed netwerk in de wetenschap en in de samenleving. Daar voldoet eigenlijk alleen De Mulder aan. De vicevoorzitter is bijvoorbeeld iemand met een toneelopleiding. Nou is toneel heel belangrijk hoor, maar als het draait om het wetenschappelijk bureau van 50Plus, voegt het weinig toe.”

Dales, die nog relatief nieuw is als voorzitter, ziet liever dat het wetenschappelijk bureau ermee stopt en dat er een nieuwe komt, waarin wetenschappers komen te zitten met kwaliteiten die bij de seniorenpartij passen, zoals mensen die veel weten over pensioenen, de arbeidsmarkt, zorg en woningbouw.

Hommeles

Hommeles is 50Plus niet vreemd. Het kleeft als een kauwgompje aan de schoen van de relatief jonge politieke partij. Over het partijvoorzitterschap, dat nu in handen van Dales is, werd ook stevig geknokt. Van de vorige voorzitter, Jan Zoetelief, werd in het heetst van de strijd gezegd dat hij belust was op macht en dat hij lui zou zijn. Hij is eruit gewerkt.

Voordat Zoetelief tot voorzitter werd benoemd zwaaide Jan Nagel de scepter. Hem werd toentertijd vriendjespolitiek verweten.

Nog altijd het meest opmerkelijk is een 50Plus-ruzie waarbij door ontevreden senioren werd geduwd en gemept. Dat gebeurde tijdens een bijeenkomst van de afdeling Overijssel.