Lourens zoekt ’eikeltjes’ die hem ziekenhuis in sloegen

Na een stapavond met een vriend wilde Lourens zijn fiets ophalen aan de Rozengracht in Amsterdam, waar ze een meisje zagen zwaaien naar een jongen aan de overkant van de gracht. „Hij zag haar niet, dus wij zwaaiden ook om zijn aandacht te krijgen, hulpvaardige jongens als we zijn”, schrijft Lourens in zijn Facebookbericht.

De jongen kon je ’hulpvaardige actie’ van Lourens en zijn vriend niet zo waarderen. Het meisje en de jongen gingen naar binnen, waar al een andere vriend van hun zat, maar niet veel later kwam een van de twee jongens weer naar buiten. Hij vroeg waar Lourens mee bezig was en of hij dacht dat hij grappig was. „Ondanks dat ik heel vaak denk dat ik grappig ben, leek het ons beter om te antwoorden dat we hier geen zin in hadden en net naar huis gingen”, aldus Lourens.

Maar die beslissing werd tegengehouden door de vriend van de jongen. Zowel zijn vriend als Lourens kregen een klap. „Jullie schopten hem terwijl hij op de grond lag, en toen ik hier tussen probeerde komen werd ik in het gezicht gemept. Mijn tand brak af, mijn gezicht werd bont en blauw en het bloed gutste uit mijn mond omdat mijn lip gescheurd was.”

Aangifte

Lourens en zijn vriend hebben vier uur lang in het ziekenhuis gezeten. Hij heeft aangifte gedaan wegens zware mishandeling en de recherche gaat er nu mee aan de slag. „Ze zoeken jullie, wegens zware mishandeling cq. poging tot doodslag. Klinkt erg he, maar dat krijg je er van als je iemand het ziekenhuis inslaat. Of jullie je willen melden bij het politiebureau.”

Lourens heeft camerabeelden in handen waar zijn twee belagers herkenbaar op staan. Hij dreigt de beelden online te zetten als de twee mannen zich voor het einde van de week nog niet hebben gemeld bij het politiebureau.

„Ik doe dit liever niet, maar wat denk je nou zelf en doe voortaan normaal alsjeblieft”, luidt het einde van het bericht.