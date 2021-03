Kind (5) op step overlijdt na aanrijding Staphorst

Het ongeval vond rond 19.00 uur plaats op de Geerligsland, een weg in het buitengebied van Staphorst. „Ondanks inzet meerdere hulpdiensten is het kind helaas ter plekke overleden”, meldt de politie. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

Het kind was op de step, bevestigt een woordvoerder het verhaal van ooggetuigen. „Heel droevig”, aldus de woordvoerder. „Er zijn veel hulpdiensten ter plaatse. Bij aankomst werd meteen gestart met reanimatie.” Dat mocht niet baten. „Het onderzoek richt zich nu op de toedracht. We gaan op zoek naar getuigen om scherp te krijgen wat er precies is gebeurd.”