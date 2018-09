Trump wil Google News aanpakken: ’Nep-CNN prominent’

„Nep-CNN is prominent. Republikeinse/conservatieve en eerlijke media worden buitengesloten. Illegaal? 96 procent van de resultaten op Trump News is van linkse media, erg gevaarlijk”, tweette Trump. „Ze controleren wat we wel en niet kunnen zien. Dit is een ernstige situatie, waar iets aan gedaan zal worden”, voegde de president er aan toe.

Google werkt volgens een algoritme dat niet alleen rekening houdt met de daadwerkelijke zoekopdracht maar ook met het eerdere internetgebruik van degene die zoekt.