Aanvankelijk dacht de politie Brech, na het vinden van een dna-match, in stilte te kunnen opsporen. Maar de definitieve doorbraak na twintig jaar onderzoek kwam uiteindelijk door publicatie van de beeltenis van Brech, die door een oplettende Telegraaf-lezer in Spanje werd herkend.

De nationale opsporingslijst bestaat sinds 2010 en heeft de afgelopen jaren al diverse keren in grote zaken zijn waarde bewezen. In andere landen werd al veel langer en heel doeltreffend gewerkt met ‘most wanted-lijsten’.

Dat de privacybescherming voor verdachten van zeer zware misdrijven moet wijken voor het belang van de waarheidsvinding is niet meer dan terecht. Te lang heeft de opsporing in Nederland geleden onder strenge privacyregels die justitie hanteerde.

In dat opzicht valt het op hoe krampachtig sommige media nog altijd omgaan met berichtgeving over (inmiddels) bekende verdachten. Het besluit om de man, die iedereen sinds vorige week kent als Jos Brech, opeens aan te duiden als Jos B. is potsierlijk en ronduit hypocriet.