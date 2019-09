’Mythische veentijger bestaat’: op camera vastgelegd

Het dier, dat al sinds 1982 bij tijd en wijle op allerlei plaatsen in het gebied werd gespot, kon maar niet goed op camera worden gevangen. Tot deze week, toen een toerist vanuit het raam van een Airbnb nabij Ipswich het dier filmde.

En inderdaad, op zijn beelden is een grote donkere kat te zien, volgens de maker van de video „in ieder geval groter dan een labrador”, zo vertelt hij aan Cambridge Live. Jamie Newby merkte het dier op een zo’n 360 meter afstand op en dacht in eerste instantie dat het een hert was, maar verloofde Kayleigh zag er een kat in.

„Ik pakte meteen mijn camera en gebruikte de zoom. Dit is het resultaat. Helaas was mijn geheugenkaart al heel snel vol, dus meer dan dit heb ik niet.” De beelden zijn op YouTube gezet.

Er wordt al jaren gespeculeerd over wat de ongewoon grote kat zou kunnen zijn. Hoewel sommige het houden op een panter, is de verklaring die de meeste aanhangers kent, dat het gaat om een Europese wilde kat, die fors groter is dan een huiskat.