Vrouwen krijgen dikke rekening na horrordate

De 45-jarige Paul Gonzalez, benaderde zijn slachtoffers via een dating app. De vrouwen, die al verbaasd waren dat ze door hem werden uitgenodigd voor een sjiek etentje, kwamen één voor één opdraven.

Maar na een copieuze maaltijd moest Paul altijd net even naar de wc of iets anders dringends doen. Na een kwartier of nog langer wachten, hadden de slachtoffers wel door dat hij er vandoor was gegaan en dat zij opdraaiden voor de vette rekening.

Acht vrouwen moesten hun eigen creditcard trekken. In twee gevallen vond het restaurant het zo sneu voor de vrouw dat zij de rekening betaalden.

De eetpiraat, die inmiddels is gearresteerd en op water en brood zit, kan voor afpersing en oplichting dertien jaar cel krijgen, zo meldt justitie in een bericht. Bij de voorgeleiding zei hij onschuldig te zijn.

CBS sprak een slachtoffer. „Hij zag er echt goed uit, ik vroeg me al af: waarom wil hij met mij op date?” Paul bestelde een hele tafel vol, zo memoreert ze.

„Op het eind moest hij even naar zijn auto om een batterijlader te pakken.”

De app waarop ’Mike’ zich aanbood:

Paul verdween en liet haar achter met een rekening van 130 dollar. Ze zei uiteindelijk niks tegen de ober. „Ik schaamde me daar veel te veel voor.”