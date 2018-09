DIT VIND IK LEUK

Op 15 augustus ging ik zoals gebruikelijk naar de herdenking in Den Haag van de val van het Japanse rijk en daarmee het einde van WOII.

Ik parkeerde mijn auto vanwege de drukte op 2 km van het Indisch Monument in een woonwijk en ging te voet verder. Halverwege kwam mij een heer op de fiets tegemoet die me vroeg of ik naar de herdenking ging. Toen ik dit bevestigde, vroeg hij mij of ik niet wist dat het sinds 1 juli betaald parkeren was in zijn straat. Toen ik zei dat niet te weten en aanstalten maakte om terug te gaan, zei hij: „Loopt u maar door, ik zal u wel op mijn gastenparkeerkaart aanmelden.”

Dirk. R. van Aalst